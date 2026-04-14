Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" sürüyor

Güncelleme:
Trabzon'da düzenlenen 5. Uluslararası Tiyatro Festivali, yerli ve yabancı tiyatro gruplarının sahnelediği çeşitli oyunlarla devam ediyor. Festivalde, söyleşiler ve atölye çalışmaları da yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Tiyatrolar Birliği, Karadeniz Tiyatro Kooperatifi ve Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa düzenlenen festivalde her gün farklı temalarda sahnelenen yerli ve yabancı oyunlar, tiyatroseverler tarafından beğeniyle izleniyor.

Özellikle Samsun'dan Karma Sahne adlı tiyatro grubunun sahnelediği "Titanik Orkestrası" ile Gürcistan'dan Aleksandr Tsutsunava adına Özurgeti Profesyonel Devlet Dram Tiyatrosu ve Nodar Dumbadze adına Tiflis Genç Seyirciler Tiyatrosunun ortak yapımı "Visit to Psychologist" adlı oyunlar, izleyicilerden beğeni aldı.

Festival kapsamında, birbirinden yetenekli oyuncuların sahnelediği oyunları bugüne kadar toplam 1240 kişi izledi.

Festival programı çerçevesinde Samsun Sanat Tiyatrosu, yarın saat 20.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Kuvayı Milliye Destanı" oyununu beğeniye sunacak.

Festivale, İtalya, Kazakistan, Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'dan tiyatro gruplarının yanı sıra Samsun, Giresun ve Trabzon'dan katılım sağlayan ekipler, 25 Nisan'a kadar seyirciyle buluşacak.

Festival boyunca söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler de düzenlenecek.

Hong Kong'dan William Wong, 19 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Oyunculuk Tekniğinde Akrobasi" konulu atölye çalışması gerçekleştirecek.

Aynı merkezde 23 Nisan Perşembe saat 14.00'te Fransa'dan Rabia Tlili Re, "Metnin Sahneye Uyarlanması" konulu söyleşi düzenleyecek.

Öte yandan, yerli ve yabancı tiyatro gruplarını bir araya getiren ve kültürel etkileşimi artıran festivale ilgi, her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
