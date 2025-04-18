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Trabzon'da "4. Uluslararası Tiyatro Festivali" başladı

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Trabzon'da, "4. Uluslararası Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Trabzon'da, "4. Uluslararası Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Trabzon Tiyatrolar Birliğince organize edilen festival kapsamında tiyatro sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Şükrü Üçüncü, burada yaptığı konuşmada, kültür ve sanat şehri Trabzon'da tiyatro festivalinin organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzon'da sanat faaliyetlerinin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Üçüncü, uluslararası alandaki etkinliklerle şehri tanıttıklarını söyledi.

Tiyatrolar Birliği Dönem Sözcüsü Tufan Ünlü de Trabzon'da dördüncü kez düzenledikleri festivali bu yıl uluslararası alana taşıdıklarını belirterek, kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

Festival kapsamında yerli ve yabancı 16 oyun, 4 Mayıs Pazar gününe kadar ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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