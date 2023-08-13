Trabzon'da 17. Geleneksel Turnalı Yayla Şenliği düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Karaçam Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen 17. Geleneksel Turnalı Yayla Şenliği gerçekleştirildi. Şenliğe, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Karaçam Mahalle Muhtarı Alaattin Şeker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte, sanatçılar konser verirken, vatandaşlar horon oynadı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde "17. Geleneksel Turnalı Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Çaykara Karaçam Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen şenliğe, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Karaçam Mahalle Muhtarı Alaattin Şeker ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şeker, burada yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri şenlikle Çaykara'da ve ülkenin değişik illerinde yaşayan vatandaşları bir araya getirerek kaynaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklere halkın katılımının da önemli olduğunu vurgulayan Şeker, "Bu tür etkinliklerin örf adet ve geleneklerimizi gündemde tutarak güzel bir şekilde kutlamamızda, halkımızın da katılımı çok önemlidir. Kıymetli halkımızın 17. Turnalı Yayla Şenlikleri'ne göstermiş olduğu yoğun katılım bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. " diye konuştu.

Şenlikte, sanatçılar da konser verdi.

Yoğun katılımın olduğu şenlikte, vatandaşlar horon oynadı.