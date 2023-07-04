Toyota'nın 'Hayalimdeki Araba' Resim Yarışması Sonuçlandı

Toyota tarafından düzenlenen 'Hayalimdeki Araba' resim yarışmasında dereceye giren çocuklar açıklandı. Yarışmaya yüzlerce çocuk katılım gösterdi ve uzman jüri tarafından değerlendirildi. Her kategoride birinci olan çocuklar, ödüllerini aldı.

Toyota tarafından düzenlenen ve çocukların hayal dünyalarını yansıtmalarını sağlayan "Hayalimdeki Araba" resim yarışması sonuçlandı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11. kez düzenlenen yarışmaya yüzlerce çocuk yaratıcı resimleriyle katılım gösterdi. Resimler 4 farklı yaş kategorisinde uzman jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmelerin sonucunda 8 yaş ve altı kategorisinde Ezgi Nisa Bingöl "Yenilebilir Toyota'm" konulu resmi ile 8-11 yaş kategorisinde Zehra Aktaş, "Gezen Müze Aracı" konulu resmi ile 12-15 yaş kategorisinde Nilüfer Eda Koca, "Mamut Arabam" konulu resmi ile birinciliğe layık görüldü. Bununla birlikte Özel Eğitimliler kategorisinde de "Renkli Arabalarım" resmi ile Ali Alperen Çelik birinci seçildi.

Uzman jüri heyetinin değerlendirmesinin ardından 8 yaş altı kategorisinde Ata Üşenmez "Doğa Dostu" ismindeki resmiyle ikinci olurken, üçüncülüğü Aras Delibaşı, "Burger Car" konulu resmiyle aldı.

8-11 yaş kategorisinde ikinci "İsimsiz" resmi ile Ahmet Işık olurken, üçüncülüğü "Umut" konulu resmi ile Ali Aras Özdinger elde etti. Yarışmanın 12-15 yaş kategorisinde Rana Duru Karabıyık, "Kaplumbağa Dede'nin Arabası" ile ikinci ve Cansın Abdullah Koçak "Doğanın Kurtarıcısı" konulu resmi üçüncü oldu. Özel Eğitimliler Kategorisinde ise "Koca Tekerli Araba" resmi ile Ahmet Yekta Poyraz ikinciliği ve "Denize Doğru Gitmek" başlıklı resmi ile Ahmet Çağıl Ersoy üçüncülüğü elde etti.

"Hayalimdeki Araba" resim yarışması değerlendirmelerinin sonucunda her kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahibi çocuklar, mobilitelerini artıracak şekilde seçilen birbirinden değerli ödüller kazandı.

"Hayalimdeki Araba" resim yarışmasında bu yılın eserleri, Prof. Dr. Aydın Ayan başkanlığında, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Erkan Aktuğ, Prof. Dr. Teymür Rzayev, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen, Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Doç. Dr. Burcu Pehlivan, Giray İlker Başaran ve Kudret Türküm'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.