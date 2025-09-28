Haberler

Tosca Operası 32. Aspendos Festivali'nde Sanatseverlerle Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan Giacomo Puccini'nin başyapıtı 'Tosca', 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sahnelendi. Orkestra ve koro, eser için eşsiz bir yorum sundu.

İtalyan Giacomo Puccini'nin başyapıtı "Tosca" operası 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlere buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen festivalde, eser, orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderberg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosunun yorumlarıyla sahneye taşındı.

Nurdan Küçükekmekçi'nin "Tosca", konuk sanatçı Ivan Magri'nin "Cavaradossi" ve Umut Tarık Akça'nın ise "Scarpia" rolünde sahne aldığı eser sanatseverlerden alkış aldı.

Yiğit Yavuz Günsoy rejisiyle sahneye taşınan prodüksiyonun dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl yaparken, ışık ve kostüm detaylarıyla eserin dramatik evreni Aspendos'un tarihi taşları arasında yeniden hayat buldu.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Kültür Sanat
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında kan aktı

Genç kadın yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında öldürüldü
İstanbul'da 15 metrelik duvarın arasında günlerce mahsur kaldı, sesleri duyanlar ihbar etti

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan adam böyle kurtarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.