Tiyatro Anadolu'nun 'Aşk Neyledi Yunus' oyunu Düzce Üniversitesinde sahnelendi

Anadolu Üniversitesi profesyonel tiyatro topluluğu Tiyatro Anadolu tarafından sahnelenen "Aşk Neyledi Yunus" oyunu, Düzce Üniversitesinde sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, oyun Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nün davetiyle düzenlenen 4'üncü Sahne Sanatları Günleri kapsamında, üniversitenin İstiklal Salonu'nda sahnelendi.

Tasavvuf kültürünü sahne diliyle izleyiciyle buluşturan oyun, sahne atmosferi ve müzikal yapısıyla izleyicilerden beğeni topladı.

Yunus Emre'nin düşünce dünyasını, aşk ve insanlık felsefesini sahneye taşıyan oyun, izleyicilere duygusal ve düşündürücü anlar yaşattı.

Oyunun yönetmeni ve Tiyatro Anadolu Genel Sanat Yönetmeni Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Karaahmet, Yunus Emre'nin düşüncelerinin yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için önemli mesajlar taşıdığını belirtti.

Oyunun müzik direktörü Doç. Dr. Dilara Çelik ise Yunus Emre'nin kültürünü ve felsefesini farklı şehirlerde sahneye taşımanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.