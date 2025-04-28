Tire'de 'Heybemde Kitap Var' Etkinliği Düzenlendi

İzmir'in Tire ilçesinde, "Heybemde Kitap Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Tire Bisikletliler Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte İzmir ve çevresinden bisikletçiler, heybelerindeki kitap ve hediyeleri Işıklı İlkokulundaki çocuklarla ulaştırdı.

Gönüllüler müzik eşliğinde çocuklarla oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Işıklı İlkokulu Müdürü Ali İkbal Fil, çocuklar için pedal çeviren gönüllülere teşekkür etti.

Tire Bisikletliler Derneği Başkanı Ergün Balcı ise, "Bu etkinlik bizim için sadece bir bisiklet turu değil, çocuklarımıza umut taşıdığımız bir yolculuk. Birlikte pedalladık, birlikte gülümsedik. Destek olan herkese teşekkür ederiz." dedi.