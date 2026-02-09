Yunus Emre Enstitüsü Tiran'da ebru, kat'ı, tezhip ve minyatür sanatlarını tanıttı

Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da lise öğrencilerine yönelik ebru, kat'ı, tezhip ve minyatür sanatlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk süsleme sanatlarının tanıtım etkinliği, Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesi ve Hafiz Ibrahim Dalliu Özel Okulu'nda düzenlendi.

YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce Tiran'ın ardından İşkodra'da 7 yerde ebru, kat'ı, tezhip ve minyatür sanatlarını tanıtacaklarını söyledi.

Etkinliklerin atölye çalışması şeklinde gerçekleşeceği bilgisini veren Sakoğlu, "Bu çalışmalar öğrencilerimize kendi eserlerini üretme imkanı tanıyan çalışmalardır. Bu vesileyle, bize tüm kapılarını açan okullarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sakoğlu, etkinliğin Arnavutluk'un ardından Karadağ'da da düzenleneceğini söyledi.

Atölye çalışmaları, geleneksel Türk sanatları alanında tanınmış akademisyenler Dr. Songül Ergün, Dr. Selda Kavas Afacan, Dr. Gülseren Toy ve Doç. Dr. Mesude Hülya Doğru tarafından yürütülüyor.

Diğer etkinlikler de 10-11 Şubat tarihlerinde Tiran ve İşkodra'da gerçekleştirilecek.