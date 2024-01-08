Tıp öğrencilerinden 'İnsanlığa Beyaz Çağrı'

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin, İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak için hazırladığı 'İnsanlığa Beyaz Çağrı' isimli fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

OMÜ Tıp Fakültesi 5 ve 6. sınıf öğrencileri, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail işgalinin ve çatışmaların sonucunda hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve siviller adına fotoğraf sergisi düzenledi. 20 fotoğraftan oluşan serginin açılışı OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Davut Güven, Fakülte Sekreteri Bayram Öksüz, akademik ve idari personel ile tıp öğrencilerinin katılımı ile dekanlık önündeki salonda yapıldı.

Serginin açılışında tıp öğrencileri adına konuşan Stajyer Dr. Dilara Durak, "7 Ekim'den bu yana can sıkıcı, alışık olmadığımız olaylar yaşanmakta. Sergideki amacımız ortak derdimizden bahsetmektir. Derdimiz, 'katliam' ve insan hayatının hiçe sayılmasıdır. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak bu olaylara sessiz kalmayacağız. Bizler, hayatlarını insan hayatının kutsiyeti ve dokunulmazlığına adamış kişiler olarak, işgal güçlerinin Gazze'de göstermiş olduğu savaş suçu niteliğindeki eylem ve kararları kabul etmeyeceğiz. Hastanelerin bombalanması, sağlık çalışanlarının alıkoyulup öldürülmesi, büyük bir kısmının çocuk, kadın ve bakıma muhtaç hastaların oluşturduğu sivillerin hedef alınması hiçbir ideoloji ve amacın gerekli bir sonucu olamaz" dedi.

Fotoğraf sergisi ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Murat Terzi ise "Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencileri Filistin'de yaşanan dramla ilgili bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Fotoğraf sergisinde bölgedeki hastanelerdeki yaralılar ve yıkıma maruz kalan hastaneler gösterildi. Bizim için önemli bir etkinlik. Bu farkındalığı oluşturabilmeleri, OMÜ Tıp Fakültesi'nden bunu tüm dünyaya duyurabilmeleri, oldukça önemli bir konu. Umarım, bundan sonraki süreçte zulüm bir an önce durur" diye konuştu.

'İnsanlığa Beyaz Çağrı' fotoğraf sergisi 12 Ocak Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.