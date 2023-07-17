TİKA, Paraguay'da Turist Danışma ve El Sanatları Satış Ofisi projesinin açılışını yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Paraguay'da UNESCO Dünya Miras listesindeki tek tarihi varlık olan Cizvit Harabeleri bölgesinde, "Turist Danışma ve El Sanatları Satış Ofisi Kurulumu" projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Paraguay'da UNESCO Dünya Miras listesindeki tek tarihi varlık olan Cizvit Harabeleri bölgesinde, "Turist Danışma ve El Sanatları Satış Ofisi Kurulumu" projesinin açılışını gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, açılışa Paraguay Turizm Bakanı Sofia Montiel de Afara ve Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen de katıldı.

Montiel de Afara buradaki konuşmasında, projenin önemine vurgu yaparak, "Burası topluluklarımız için onurlu bir yerdir. Turist bilgilendirme noktasından yerli ve yabancı ziyaretçiler hatıra eşyaları alabilirler ve aynı zamanda Itapua departmanından harika yerlere ilişkin bilgi sahibi olabilirler. Bu hayalin gerçekleşmesi için çabalarını esirgemeyen sayın büyükelçiye, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Aksen de TİKA'nın ülkede bugüne kadar başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "Bu turizm alanındaki ilk projedir. Türkiye ve Paraguay'ın gelecekte de turizm, el sanatları sergisi ve satışı alanındaki ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.