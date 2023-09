The Marvels IMAX fragmanı yayınlandı

Marvel Sinematik Evreninin 5. fazının en merak edilen filmlerinden biri olan The Marvels için IMAX fragmanı yayınlandı. Filmde Brie Larson, Iman Vellani ve Teyonah Parris gibi oyuncular yer alıyor.

Marvel Sinematik Evreninin 4. fazı bildiğiniz gibi 2021 yılınca Black Widow ile başlamış ve 2022 yılında Black Panther: Wakanda Forever ile bitmişti. 5. Faz ise bu sene başında Ant-Man and the Wasp: Quantumania ile başladı ve 2025'e kadar devam edecek. 5. Fazın en merak edilenlerinden biri olan The Marvels filmi için IMAX fragmanı yayınlandı.

The Marvels IMAX fragmanı:

Tabii ki Marvel hayranlarının 5. fazda en çok beklediği film, Sony'yle anlaşılmasının ardından evrene dahil olan Deadpool'un 3. filmi. Ancak The Marvels da barındırdığı karakterler nedeniyle merak uyandırıyor.

Filmde karşımıza Kaptan Marvel rolünde Brie Larson, Kamala Khan (Ms. Marvel) rolünde Iman Vellani ve Monica Rambeau rolünde Teyonah Parris çıkıyor.

Marvel filmleri hangi sırayla izlenir?

Bu beklenmedik ekibe Samuel L. Jackson, Nick Fury rolüyle katılırken, hayranların en sevdiği yaratık Goose da aksiyonun bir parçası olmak için geri dönüyor.

Önceki fragmanlar, üç başrol oyuncusu arasındaki ilişkilere ve filmin daha çok komedi unsurlarına odaklanırken IMAX fragmanı, IMAX izleyicileri için daha yüksek kalite, daha ileri teknoloji, daha hızlı aksiyon vaat ediyor. Marvel ayrıca The Marvels'in IMAX gösterimleri için yeni bir poster de yayınladı.

Diğer MCU filmleri gibi, The Marvels da IMAX gösterimleri için özel bir genişletilmiş en boy oranına sahip olacak, yani IMAX izleyicileri kelimenin tam anlamıyla aksiyonun daha fazlasını görebilecekler. Filmin genişletilmiş en boy oranı versiyonu, film vizyona girdiğinden 5 ay sonra muhtemelen Disney+'ta da mevcut olacak.

Yönetmen Nia DaCosta kısa bir süre önce süper kahraman filmlerinin yorgunluğundan söz etmiş, ancak The Marvels'ın benzersiz ve ilginç bir şey sunarak sinemaseverler için bu sorunun üstesinden geleceğini iddia etmişti.

Marvel, biri hariç tüm filmlerini erteledi!

DaCosta filmle ilgili olarak "Bugüne kadarki diğer MCU filmlerinden en büyük farkı, gerçekten tuhaf ve aptalca olması" dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.