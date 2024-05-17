Tharsa Antik Kentte İki Boğa Başı Bulunan Mezar Bulundu

Tharsa Antik Kentte iki boğa başı bulunan mezar bulundu

ADIYAMAN - Tharsa Antik Kent'te yapılan kazılarda iki boğa başı ve süslemelerin yer aldığı bir mezar bulundu. Boğa başının mezarda bulunmasının anlamı ise kötü ruhlardan arınma anlamına geliyor.

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerinde Kuyulu köyü sınırlarında bulunan ve günümüzde 'Turuş Kaya Mezarları' diye adlandırılan Tharsa Antik Kentte, yürütülen kazı ve temizleme çalışmalarında yeni bir mezar bulundu. Mezarın giriş kısmında üstünde 2 boğa başı (bukranyon) ve bunları birbirine bağlayan girlant süslemesi ve ortasında rozet bulunuyor. Roma ve Bizans döneminde kullanıldığı bilinen 2 bin yıllık mezar, 3 arcosoliumdan oluşuyor. Daha önceki yapılan temizleme ve kazı çalışmalarında 60 mezarın ortaya çıkartıldığı Tharsa Antik Kent'te her gecen gün yeni mezarlar ortaya çıkıyor.

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, Tharsa Antik Kentin üç ana arkeolojik alandan oluştuğunu belirterek, "Tharsa Antik Kent, Büyük Höyük, Küçük Höyük ve Nekropol Alanı olmak üzere 3 ana arkeolojik alandan oluşuyor. Nekropol alanında 2024 yılı kazı çalışmalarına başladık. Daha önce ortaya çıkardığımız kaya mezarlarına 2 tane daha ekledik. Bunlardan bir tanesi bu gün tespitini yaptığımız kaya mezarıdır. Bir ana mekandan ve üç arcosoliumdan oluşan bu mezarın giriş kısmında üst tarafta, bizim antik dönem ismiyle bukranyon dediğimiz 2 boğa başı figürü bulunuyor. Boğa başlarının orta kısmında ise girlant ve rozet dediğimiz süslemeler yer alıyor. Biz bu bölgeyi turizmin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.