TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yazılı mesaj gönderdi ve foto muhabirlerini tebrik etti. Törende, yarışmada ödül alan foto muhabirlerine ödülleri verildi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) verilen Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

TFMD tarafından Yenimahalle'deki bir otelde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yazılı mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında ödüle layık görülenleri gönülden tebrik ederek, "Foto muhabirliği var olan gerçekliği, en yalın ve saf haliyle yansıtması sebebiyle haberciliğin en önemli alanıdır. Yaşanan tecrübeler, bize bir fotoğraf karesinin ustalık eseri edebi bir metinden, saatler süren bir hitaptan daha etkileyici olduğunu göstermiştir. Fotoğraf, bu vasıflarıyla aynı zamanda bir sanat eseridir." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf tekniğinin gelişmesinden beri gazetecilerin çektiği fotoğrafların, çoğu yerde tarihi belge vazifesi gördüğüne dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"28 yıl önce Srebrenitsa'da Boşnaklara yapılan soykırımı dünyaya aktaran yegane araç fotoğraflardı. Minik bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin fotoğrafı, Suriyeli göçmenlerin yeni bir hayata uzanırken ödedikleri ağır bedelleri milyonların hafızasına kazıdı. Yine 6 Şubat asrın felaketinden yansıyan fotoğraflar, deprem gerçeğini ve yaşattığı acıları en iyi anlatan belgelerdir. Her bir fotoğraf karesinin arkasında büyük bir emek, fedakarlık ve usta bir sanatçının dokunuşu vardır. Gerçekleri maskelemeden kaydeden tüm foto muhabirlerini kutluyorum. Görev yaparken hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu duygularla ödül alan foto muhabirlerini tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

TFMD Başkanı Rıza Özel, törende yaptığı konuşmada, foto muhabirlerinin zor koşullar altında çalıştığına, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve savaşlarda görev yaptıklarına işaret etti.

Foto muhabirlerinin, çektikleri fotoğraflarla tarihi kayıt altına aldıklarını anlatan Özel, yarışma kapsamında 2022 yılına damga vuran fotoğrafların ödüllendirildiğini belirtti.

Törende, yarışmada ödül alan foto muhabirlerine ödülleri verildi.

Öte yandan programa iştirak edeceği duyurulan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törene katılmadı.