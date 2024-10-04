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Teşkilat Oyuncuları Adana'daki TEKNOFEST'te Hayranlarıyla Buluştu

Teşkilat Oyuncuları Adana'daki TEKNOFEST'te Hayranlarıyla Buluştu
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TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat'ın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Oyuncular, etkinlikte imza vererek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

TRT'nin sevilen dizilerinden "Teşkilat"ın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) hayranlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivali ziyaret eden "Teşkilat" dizisinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin ve Melisa Akman, TRT standında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Oyuncular, imza verdikleri hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yunus Emre Yıldırımer, AA muhabirine, TEKNOFEST'in çok özel ve gurur verici bir organizasyon olduğunu söyledi.

Festivalde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yıldırımer, teknolojik gelişmeleri görme şansı bulduklarını anlattı.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Kültür Sanat

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