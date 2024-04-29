Terör Gazisi Mehmet Akan Aysu, Arıcılıkta Başarıya Ulaştı

Osmaniye'de hobi amacıyla 2 kovanla adım attığı arıcılıkta kovan sayısını devlet desteğiyle 400'e çıkaran terör gazisi Mehmet Akan Aysu, yılda ortalama 1 ton bal üretiyor.

Jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı Mardin'de 1993'te terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada bacağından yaralanması nedeniyle gazi olan 55 yaşındaki Aysu, 2010'da Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne memur olarak atandı.

Aysu, arıcılığa ilgi duyması üzerine boş vakitlerinde kurumunun verdiği eğitime katıldı. Eğitimin ardından hibe edilen 2 kovanla 2014'te merkeze bağlı Kırmacılı köyündeki arazisinde çiçek balı üretmeye başlayan Aysu, Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ve azmiyle kovan sayısını 10 yılda 400'e çıkardı.

Yürüme güçlüğü olan terör gazisi Aysu, hasat ettiği çiçek balıyla hem moral buluyor hem de üretime katkı sunuyor.

"Hedefim gençleri mesleğe kazandırmak"

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Akan Aysu, AA muhabirine, yılda ortalama 1 ton bal sağımı yaptığını söyledi.

Hobi olarak başladığı arıcılık sayesinde zor günlerini geride bıraktığını belirten Aysu, "Yaşadığım olayların etkisini bir nebze de olsun arıcılık sayesinde atlattım. Ülkeme hizmet adına üretici olarak bu yola girdiğim için çok mutluyum." dedi.

Aysu, 400 kovana ulaşmasında devlet desteğinin önemli olduğunu anlattı.

Arıcılığa merak duyan kişilere malzeme ve eğitim desteği verdiğini dile getiren Aysu, "Gelecekteki hedefim gençleri mesleğe kazandırmak adına öğretici olmak, onları teşvik etmek. Bunların yapılabilmesi için de verilecek eğitimin her noktasında hizmete hazırım." diye konuştu.

Aysu, arıcılıkta 10 yılda önemli gelişim sağladığını, kovan sayısı ve bal üretimini artırmayı hedeflediğini kaydetti.