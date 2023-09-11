Tepebaşı Belediyesi Yöresel Yemek Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birlikte gelenekselleşen Yöresel Yemek Yarışması'nda, 87 yarışmacı maharetlerini sergiledi. Etkinlik, keyifli bir rekabet ile birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birlikte gelenekselleşen Yöresel Yemek Yarışması'nda, 87 yarışmacı maharetlerini sergiledi. Etkinlik, keyifli bir rekabet ile birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği iş birliğinde ve Vega Outlet AVM ev sahipliğinde düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması lezzetlerin rekabetine sahne oldu. Et yemeği, sebze yemeği, hamur işi ve tatlı olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmaya, Belde Evi sakini 87 kursiyer hazırladıkları lezzetler ile katıldı.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

Etkinlikte bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Sizleri böyle görmek beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Atatürk kadınlar ile ilgili 'Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' demiş. Ne kadar büyük bir laf, gerçekten de öyle. Siz kadınlar bizleri doğuransınız. Bizlere her yaşta bakan sizlersiniz. Bu güzel yemekler sizlerin elinden çıkıyor. Sizlerin olduğu her yerde ben de yanınızdayım. Jürideki tüm dostlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

"BELDE EVLERİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Hem Pişmiş Toprak Sempozyumumuz hem de yemek yarışmaları gelenekselleşti. Burada izlemesi ayrı, jüri olması ayrı, katılması ayrı güzel. Bu yemekleri yapan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, hepsinin ellerine sağlık. Jüri üyelerine Allah kolaylık versin, en iyiyi seçmek hiç kolay değil. Tabi Belde Evleri Türkiye'ye örnek, kadını özgürleştiren bir model. Bunun mimarı olan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ı ve özveriyle çalışan Belde Evi sorumlularını ve emeği geçenleri kutluyorum. Büyük bir dayanışmaya büyük bir beraberliğe imza atıyorlar. Hepinizin ellerine sağlık" diye konuştu.

"YEMEKLERİ PUANLAMAKTA ÇOK ZORLUK ÇEKTİK"

Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Sekreteri ve Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya da "Türkiye'nin 7 bölgesinde bu tür yarışmalara çok katılıyoruz. Ama Eskişehir'imizin çok özel ve çok kıymetli yöresel yemekleri var. Onları da burada görüyoruz. Başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Vega Outlet Müdürü Mustafa Ilıkkan, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

4 KATEGORİDE 16 DERECE

Marşlar eşliğinde coşkulu anların da yaşandığı yarışmada dereceye girenler jüri değerlendirmeleri neticesinde belirlendi. Puanlamalar sonucunda et yemeği kategorisinde Gündüzler Belde Evi'nden Sudenaz Birgül et sote yemeği ile birinci, Hedef Batıkent Belde Evi'nden Nazan Tezel Dalyan köfte ile ikinci, Sıraevler Belde Evi'nden Nezahat Bayraklıoğlı aşür ile üçüncü, Uluönder Belde Evi'nden Emel Üzme ise sorpa çorbası ile mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Sebze yemeği kategorisinde Yeşiltepe Belde Evi'nden Emine Yıldız zeytinyağlı yaprak sarma ile birinciliği, Gündüzler Belde Evi'nden Selma Erginbaş ıspanaklı volosan ile ikinciliği, Sütlüce Belde Evi'nden Emine Belyurt zeytinyağlı karışık kuru dolma ile üçüncülüğü, Ömerağa Belde Evi'nden Halide Ada ise badımcan gözeli ile mansiyon ödülünü kazanan isimler oldu.

Hamur işi kategorisinde Çamlıca Belde Evi'nden Ayşe Çolaker haşhaşlı mercimekli bükme ile birinci, Zişan Kızılcıklı Belde Evi'nden Pınar Uslu Konya usulü katmer ile ikinci, Sıraevler Belde Evi'nden Macide Aydın tava lokumu ile üçüncü, Muttalip Belde Evi'nden Emine Asık kıymalı mantı ile mansiyon ödülü kazananı oldu.

Tatlı kategorisinde ise Hedef Batıkent Belde Evi'nden Şefika Mercan pastane usulü yaban mersinli cheesecake ile birinci, Bahçelievler Belde Evi'nden Hediye Gürgen elmalı kek ile ikinci, Yeşiltepe Belde Evi'nden Pervin Cömert macoron ile üçüncü, Aşağı Söğütönü Belde Evi'nden Serap Çetin çikolatalı cheesecake ile mansiyon ödülü sahibi oldu.

Etkinlik dereceye giren yarışmacılara madalya ve ödüllerin, jüri üyelerine ise teşekkür plaketlerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

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