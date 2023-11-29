Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından toplanan Tekirdağ yöresine ait maniler kitap haline getirildi. Kültür Elçileri adını verdikleri proje kapsamında 48 köyü gezen öğrenciler, manileri kayıt altına aldı. Yaklaşık 350 maniyi içeren kitap, unutulmaya yüz tutan kültürel değerleri geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri tarafından bir yılda toplanan Tekirdağ yöresine ait maniler kitaplaştırıldı.

Kendilerine "Kültür Elçileri" adını veren 4 öğrenci, öğretmenlerinin eşliğinde, 1 yıl boyunca 48 köyü gezerek, vatandaşlarla görüştü ve okunan manileri kayıt altına aldı.

Proje sorumlusu ve Almanca öğretmeni Beyza Nur Dolar, 2022'de Teknofest'e katılmak için hazırladıkları "Manilerle Yaşayalım, Yaşlanalım" projesi kapsamında öğrencileriyle kültürel bir değer olan manileri geleceğe aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 350 maniyi bir kitapta topladıklarını anlatan Dolar, "Hayrabolu'da 48 köye tek tek gittik. Yaşlıları ziyaret ettik ve röportajlar yaptık. Unutulan ve unutulmaya yüz tutan manileri bugüne taşımak istedik. Bir kitap oluşturduk. Sosyal medyada da tanıtımlarımızı yapıyoruz."dedi.

Dolar, ziyaretleri sırasında köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandıklarını da dile getirdi.

Öğrencilerden Tuana Bitgen ise projelerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bilmedikleri birçok maniyi öğrendiklerini ifade etti.