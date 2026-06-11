Müzisyen Burhan Öçal, Tekirdağ'da konser verdi

Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamındaki konser, sahil dolgu alanında gerçekleştirildi.

Konser boyunca ritim ağırlıklı eserlerini seslendiren sanatçıya dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Öçal'ın sahne aldığı konser, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin açılışını yaptıklarını ve katılımcıların unutulmaz bir festivale tanıklık edeceklerini söyledi.

Nallar, konser sonunda Öçal'a çiçek ve kiraz sepeti verdi.

Çeşitli etkinlikler ve konserlerle sürecek festival, 14 Haziran'da sona erecek.