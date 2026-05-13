Tekirdağ'da Maarif Korosu'ndan 19 Mayıs'a özel anlamlı klip

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Maarif Korosu ve Orkestrası tarafından hazırlanan bir klip projesi gerçekleştirdi. Klipte Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden 'Eğilmez Başın Gibi' türküsü seslendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir klip projesi hayata geçirildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Korosu ve Orkestrası tarafından hazırlanan projede, Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden "Eğilmez Başın Gibi (Efem)" türküsü seslendirildi. Öğretmenlerden oluşan Maarif Korosu'nun şefliğini Neslihan Armağan, öğretmen ve öğrencilerden oluşan Maarif Orkestrası'nın şefliğini ise Hasan Ergül üstlendi.

Klip çekimleri Tekirdağ Valiliği binası önünde gerçekleştirildi. Tarihi bina önünde yapılan çekimlerde öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu koro ve orkestranın performansı, Türk bayrakları eşliğinde kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler, hem görsel hem de duygusal açıdan dikkat çekti. Öğretmen ve öğrencilerin ortak performansı izleyenlerden beğeni topladı.

Hazırlanan klip, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü kamuoyu ile paylaşılacak. - TEKİRDAĞ

