Tekerlekli sandalyedeki muhtar Mustafa Akan, Köse'de mahallesine hizmet ediyor

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Gümüşhaneli Mustafa Akan, çalışma azmiyle hayatın engellerini aşarak edindiği tecrübeyi şimdi mahallesine hizmet için kullanıyor.

Köse ilçesine bağlı ??Yeni Mahalle'de yaşayan 60 yaşındaki Akan, 2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle felç kaldı ve tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

Yaşadığı sağlık sorununa rağmen çalışma hayatından kopmayan Akan, saat ve ayakkabı tamirciliği, otobüs yazıhaneciliği ve internet kafe işletmeciliği yaptı.

Çalışarak ailesinin geçimini sağlayan ve dört çocuğunu büyüten Akan, mahalle sakinlerinin desteğiyle muhtarlık görevini üstlendi.

İlk kez 2004'te muhtar seçilen Akan, bir dönem görev yaptıktan sonra yeniden aday olmadı.

Bir süre ara verdiği muhtarlığa son yerel seçimlerde komşularının desteğiyle yeniden seçilerek dönen Akan, doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmeyi sürdürüyor.

"Hayatımı mevcut koşullarıma göre şekillendirmeye çalıştım"

Mustafa Akan, AA muhabirine, çocukluk yıllarında dedesi ve babasının tedavi umuduyla kendisini birçok doktora götürdüğünü söyledi.

Yürümeyi yalnızca rüyalarında hatırladığını belirten Akan, tedavisinin mümkün olmadığını anladıktan sonra hayatını mevcut koşullarına göre şekillendirmeye çalıştığını ifade etti.

Akan, çalışarak kendi kazancını elde etmek istediğini vurgulayarak, oturarak yapabileceği meslekleri araştırdığını dile getirdi.

Saat ve ayakkabı tamirciliğinin yanı sıra otobüs yazıhaneciliği ile internet kafe işletmeciliği yaptığını aktaran Akan, "Babamın maddi durumu iyiydi ancak baba parasıyla değil, kendi emeğimle bir şeyler kazanmak istedim." dedi.

Akan, ilk muhtarlık görevine 2004'te başladığını belirterek, o dönem yalnızca bir dönem görev yapmak amacıyla aday olduğunu anlattı.

İkinci dönem için vatandaşların ısrarına rağmen aday olmadığına işaret eden Akan, son yerel seçimlerde kendisini yeniden hazır hissettiğini ve komşularının desteğiyle tekrar muhtar seçildiğini kaydetti.

"Yaşadığım mahalleye hizmet etmek için elimden geleni yapıyorum"

Akan, mahalle sakinleriyle ve kamu kurumlarıyla iletişiminin iyi olduğunu vurgulayarak, mahallede yapılması gereken çalışmalar için ilgili kurumlarla görüştüğünü, vatandaşların taleplerini ileterek çözüm bulmaya çalıştığını dile getirdi.

Görevinin gereğini yerine getirmek için ilgili kurumlara başvurmaktan çekinmediğine dikkati çeken Akan, şunları kaydetti:

"Yapılacak işler için çekinmeden gider, isterim. Sonuçta benim görevim muhtarlık. Gücümüzün yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Bazılarını başarıyoruz, bazılarını başaramıyoruz. Genellikle girdiğimiz kapıdan boş çıkmıyoruz."

Akan, arkadaşlarının zaman zaman fazla sorumluluk üstlendiği yönünde kendisini eleştirdiğini belirterek, yaşadığı mahalleye hizmet etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kaynak: AA