Tarsus Belediyesi Tarihi Ticaret Merkezi'ni Sağlıklaştırıyor

Tarsus Belediyesi, bölgede tarihi dokuyu ve bütünlüğünü korumak amacıyla başlattığı Tarihi Ticaret Merkezi Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Proje çerçevesinde alanda bulunan eski tarihi yapılar sağlıklaştırılarak ve restore edilerek eski görkemine kavuşturuluyor.

Tarsus'un önemli noktalarından olan Tarihi Ticaret Merkezi'nde bulunan yapılar için harekete geçen Tarsus Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) Tarihi Ticaret Merkezi Sağlıklaştırma Projesi ile bölgeyi yeniden canlandırıyor.

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Sağlıklaştırma Projesi, Tarsus Kızılmurat Mahallesi'nde 592 ada 9 parselinde yer alan dikdörtgen planlı yığma yapım tekniğinde inşa edilmiş tescilli taşınmaz kültür varlıklarını da kapsıyor. Proje sayesinde, uzun yıllardır tarihi ticaret merkezinde yer alan esnafın kullandığı mescit yapısı da Tarsus Belediyesi tarafından ihya edildi.

Kızılmurat Mahallesi'nde 587 ada 1-2-5-6-9-10-11 parsellerinde bulunan dükkanlar ve otel yapısı da proje kapsamında sağlıklaştırılarak, çevreyle uyumlu hale getirildi. Özellikle otel yapısının çevredeki tarihi yapılarla uyumsuz olan kat yüksekliği, uyumlu hale getirilerek bölgenin tarihi bütünlüğü korunmuş oldu. Tarihi Ticaret Merkezi Sağlıklaştırma Projesi tamamlandıktan sonra, tarihi zenginlikleriyle ünlü Tarsus, yeni yüzüyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir turizm merkezi haline gelmeyi hedefliyor. Proje, kentin tarihi mirasına sahip çıkma ve gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, tarihi değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak söz konusu projeyle birlikte Tarsus'un tarihi kimliğinin korunarak gelecek kuşaklara taşınacağını belirtti.