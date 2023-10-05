Tarsus Belediyesi Kleopatra Kent Meydanı ile proje ödülü kazandı

Tarsus Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB), Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda Kleopatra Kent Meydanı ile proje ödülü kazandı. Hazırlanan ve uygulaması devam eden projenin hayata geçirilmesiyle Tarsus, çok katmanlı tarihinden kesitler sunan, taşınmaz kültür varlıklarını barındıran, arkeopark niteliğinde Kent Meydanı'na kavuşacak.

Tarihi Kentler Birliği, tarihi ve kültürel mirası koruma amacıyla çalışan uzmanları ve yerel yönetimleri bir araya getirerek, kültürel mirası koruma çalışmalarının niteliğini artırmayı hedefliyor. Tarsus Belediyesi, birliğin bir üyesi olarak, kültür öncelikli koruma politikalarını geliştirmek ve tarihi değerleri korumak konusunda örnek bir rol üstleniyor. Tarsus Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu'nun (KUDEB) "Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"na sunduğu proje, Anadolu'nun zengin ve görkemli tarihine tanıklık eden kadim kent Tarsus'un 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, mülkiyeti Tarsus Belediyesi'ne ait olan ve değerli taşınmaz kültür varlıklarını barındıran bir alanın korunmasını ve sergilenmesini amaçlıyor. Bu alandaki kazılar sonucunda ortaya çıkan Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait değerli mozaikler ve mimari unsurlar, Tarsus'un tarihine ışık tutuyor.

Projenin Tarihi Kentler Birliği tarafından "Proje Ödülü"ne layık görülmesi, Tarsus Belediyesi'nin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki çalışmalarını ön plana çıkardı. Projenin hayata geçirilmesiyle, Tarsus'un zengin tarihinden kesitler sunan alan modern yöntemlerle korunacak ve ziyaretçiler için etkileyici bir arkeo-park haline gelecek.

"TARSUS ÖDÜLLÜ KENT MEYDANI'NA KAVUŞUYOR"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, projenin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hazırlanan ve hali hazırda uygulaması devam eden projenin hayata geçirilmesiyle; kentimizin çok katmanlı görkemli tarihinden kesitler sunan taşınmaz kültür varlıklarını barındıran alan, gerek kentte yaşayan gerekse kenti ziyaret eden misafirlerin, uygun ve modern yöntemlerle korunup, sergilenen, zengin kent tarihini vurgulayan arkeo park niteliğinde bir etkinlik alanı ile kucaklaşıp, nitelikli şekilde vakit geçirmelerini sağlayacaktır. KUDEB Birimimizi bu çalışmadan ötürü kutluyorum. Tarsus Kent Meydanı'na kavuşacak."