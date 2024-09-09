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Tarlaların ortasındaki tarih, 200 yıldan fazladır halen ayakta

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1801 yılında meydana gelen büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünün Selçuklu yapısı Kırık Minare mescidi yanmasına rağmen ayakta kalmayı başardı.

Tarlaların ortasındaki tarih, 200 yıldan fazladır halen ayakta

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1801 yılında meydana gelen büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünün Selçuklu yapısı Kırık Minare mescidi yanmasına rağmen ayakta kalmayı başardı.

Bolvadin ilçesinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan "Kırık Minare", 1801 yılındaki büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünün günümüze kadar ulaştı. 1801 yılı mayıs ayında çıkan yangında tamamen yok olan Erkmenhisarı köyünde bulunan 'Akmescit'in ayakta kalan minaresi, tarlaların ortasında ilginç görünümü ile dikkat çekiyor. Selçuklu eseri minarenin yapımında Polybotum Antik Kenti'nden getirilmiş taşların kullanıldığı biliniyor. Günümüzde tarlaların ortasında kalan minare yapısı ile ziyaretçilerin her dönem ilgisini çekmeyi başarıyor.

Erkmen Mahallesi Muhtarı Talip Ergün, minarenin geçmişten kendilerine miras kaldığını ifade ederek, esere olan ilginin ise büyük olduğunu dile getirdi. Ergün, "Bu eserimizi ecdadımızın mirasıdır. Eser mahallemizi Kırık Minareli yer olarak tanıtmakta. Köyümüzü o dönemlerde yanınca mescidi de yanmıştır. Minare o dönemden beri tek başına kalmış, vatandaşların ilgisi büyük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Selçuklu Bolvadin Kültür Güncel Erkmen

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