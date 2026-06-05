Osmanlı mirası Tecer Köprüleri yeniden hayat buluyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve 1885 yılında Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılan tarihi Tecer-1 ve Tecer-2 köprülerinde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yer alan tarihi Tecer-1 ve Tecer-2 köprülerinde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından 1885 yılında yaptırılan tarihi köprüler, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 24 Eylül 2024 tarihinde başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında her iki köprüde de özgün yapıya uygun onarım ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Restorasyon uygulamaları 2025 yılı içerisinde tamamlanırken, 2026 yılı içerisinde Tecer-1 Köprüsü'nde tahkimat çalışmalarının, Tecer-2 Köprüsü'nde ise korniş, korkuluk ve döşeme imalatlarının tamamlanması planlanıyor. Yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla restore edilen köprülerin kalan imalatlarının da tamamlanmasıyla bölgenin önemli tarihi mirasları yeniden hizmete sunulacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal'dan bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Şimşek, "Sadece çevre düzenlemesi ve bazı tahkimat çalışmaları kaldı. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 80 milyon lira harcanarak restore edilen bu köprülerimizin, uzun yıllar boyunca gelecek nesillere hizmet edeceğine inanıyorum. Tarihi kimlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ben her iki köprünün de bölgemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı