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Tarihi Tavas Taş Han ayağa kaldırılmayı bekliyor

Tarihi Tavas Taş Han ayağa kaldırılmayı bekliyor
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Denizli’nin tarihi dokusuyla öne çıkan ilçelerinden Tavas’ta, halk arasında Mestanağa Hanı olarak da bilinen ve mimari estetiğiyle dikkat çeken Tavas Taş Hanın, yıllardır süren ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle çürümeye terk edildiği iddia edildi.

Denizli'nin tarihi dokusuyla öne çıkan ilçelerinden Tavas'ta, halk arasında Mestanağa Hanı olarak da bilinen ve mimari estetiğiyle dikkat çeken Tavas Taş Hanın, yıllardır süren ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle çürümeye terk edildiği iddia edildi.

Geçmişin ticari ve kültürel canlılığına tanıklık eden, taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu tarihi yapı, bugün ne yazık ki yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Zamanın yorgunluğuna boyun eğen hanın pencereleri boşalmış, duvarları bitki örtüleriyle kaplanmış ve yapı adeta yok olmak üzere sessiz bir direniş sergiliyor. Yörenin hafızasını oluşturan, Mestanağa Hanı gibi tescilli tarihi yapıların koruma altına alınarak restore edilmesi, hem yerel turizme kazandırılması hem de gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Bölge halkı ve tarih meraklıları, Tavas Taş Han'ın bu içler acısı halinin son bulması için yetkililerden acil restorasyon hamlesi beklendiğini ifade ediyor. Tavas'ın kültürel değerleri arasında hak ettiği yeri yeniden kazanması gereken Mestanağa Hanı, bugünkü metruk görüntüsüyle koruyucularını çağırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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