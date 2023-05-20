- Tarihi Balatlar Yapı Topluluğu'nda 14. kazı sezonu başlayacak Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan ve birçok farklı medeniyet tarafından kullanıldığı belirlenen Balatlar Yapı Topluluğu'nda 14. kazı sezonu başlıyor.

- Tarihi Balatlar Yapı Topluluğu'nda 14. kazı sezonu başlayacak

SİNOP - Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan ve birçok farklı medeniyet tarafından kullanıldığı belirlenen Balatlar Yapı Topluluğu'nda 14. kazı sezonu başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2009 yılında başlatılan, Sinop kent merkezindeki 2 bini aşkın tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu'nda 14. kazı sezonu başlıyor. Bugüne kadar farklı boyutlarda çok sayıda eserin bulunduğu çalışmalarda, bilim ve inanç dünyası için öneme sahip buluntular ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığında geçen sezonlarda yürütülen kazılarda Roma, Selçuklu, Türk beylikleri, Osmanlı ve Rum Ortodoks dönemlerine ait bulgulara rastlandı. Çalışmaların 14 yıldır sürdüğünü belirten Köroğlu, her geçen yıl yeni keşifler yaptıklarını ve birbirinden değerli buluntulara rastladıklarını ifade etti.

Bölgenin Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan bir hamam olduğunu belirten kazı başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, "Bu yapı büyük bir Roma İmparatorluk dönemi hamamı. Sonraki her dönem, her geçen süreçte yeni işlev kazanarak kullanılmaya devam etmiş, 1924'e kadar kullanılmış. mübadeleden sonra evler kurulmuş üzerine, çevresinde evler vardı kamulaştırıldı yıkıldı ve buralarda da kazı yaptık. Roma İmparatorluk dönemi hamamı var, daha öncesinde klasik dönem andronu olan bir ev kalıntısı bulduk, Helenistik dönemden önemli bir yapının stilobat kesimini bulduk. Erken Bizans döneminde kiliseye çevrilmeye başlanmış, özellikle o döneme ait mozaikler bulduk. 1924'e kadar da kilise ve seramik atölyesi olarak işlev görmüş, biz onları ortaya çıkardık" diye konuştu.

Birçok medeniyet burada yaşamış

Yapının ilk Yunan kolonistleri dönemine kadar uzandığını anlatan Köroğlu, "Burada ilk Yunan kolonize hayatı başladığı zaman Yunanistan'dan gelen kolonistler kurmuş hemen hemen, kent merkezindeki ilk yerleşim onların diye düşünüyorum. Sonrasında Romalılar, Doğu Romalı Bizanslılar, Selçuklular, beylikler döneminde Müslüman Türkler, devamında Osmanlı ve Rum Ortodoks halk burada yaşamış" şeklinde konuştu.

"Her dönemin birçok önemli buluntusu var"

Bölgede ortaya çıkan binlerce parçadan değerli olanların her döneme göre değiştiğini ancak en kıymetli olanların mozaikler olduğunu dile getiren Köroğlu, "En önemli buluntular hiç bilinmeyen mozaikler, çakıl taşı mozaik, normal ince taneli Roma mozaikleri çok önemli bence. Altın yaldızlı duvar mozaikleri var, her dönemin birçok önemli buluntusu var" dedi.

Kazıdan önce 2 ay boyunca restorasyon ile zemin temizliğine başlanacağını söyleyen Köroğlu, devamında önceki sezon sonunda ortaya çıkan çakıl taşı mozaik tabanlı ev kalıntısı üzerinde çalışacaklarını kaydetti.