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Kahramanmaraş'ta sanayide esnafa iş bıraktıran ses

Kahramanmaraş'ta sanayide esnafa iş bıraktıran ses
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Kahramanmaraş Sanayi Sitesi'nde aracının tamirini bekleyen Tahsin Kılınç, söylediği türkü ve uzun havalarla esnafa unutulmaz anlar yaşattı, adeta açık hava konseri havası oluşturdu.

Kahramanmaraş Sanayi Sitesi'nde aracını tamir ettirmek için bir tamirciye gelen vatandaş, beklediği sırada söylediği türküler ve uzun havalarla sanayi esnafına unutulmaz anlar yaşattı.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde aracını tamir ettirmek için tamirciye gelen Tahsin Kılınç, aracını beklerken sıkılıp bir anda türkü ve uzun hava söylemeye başladı. Tamir işleminin tamamlanmasını bekleyen vatandaşın güçlü sesi kısa sürede sanayi sitesinin dört bir yanına yayıldı. Yükselen türkü sesini duyan tamirci esnafları işlerini kısa süreliğine bırakarak sese yöneldi. Kimi dükkanının önünde durup dinledi, kimi cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Aracının tamir edilmesini bekleyen vatandaşın performansı, sanayi sitesini kısa süreliğine açık hava konserine dönüştürdü.

Uzun hava ve türküler söyleyen Tahsin Kılınç, "Ben böyle köy düğünlerinde türkü söyleyip halay çekerim. Şuanda buraya aracımı getirdim. Arızası vardı yağ atıyordu tamirciye getirdim. Ben de bir anda böyle türkü ve uzun hava söyledim. Beni dinledikleri için çok teşekkür ederim. İnsanların hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Tamirci Esnafı Mikail Göl ise "Böyle abilerimiz geldiği zaman arada bir kafa dağıtmak güzel oluyor. Biz de fırsatı değerlendirdik dinledik" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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