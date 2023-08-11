Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bürokraside yeni atamalar yapıldı. Karara göre; Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı.

"İNANIYORUM Kİ ÖNEMLİ İZLER BIRAKACAK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi'yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki diğer atamalar ise şu şekilde:

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Selim Terzi

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Türkay Dalan

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Belviranlı

Personel Genel Müdürlüğü'ne Nihat Umut Döktür

Sinema Genel Müdürlüğü'ne Erkin Yılmaz

Strateji Geliştirme Başkanlığı'na İhsan Çimen

Tanıtma Genel Müdürlüğü'ne Timuçin Güler

Teftiş Kurulu Başkanlığı'na İzzet Güven

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Neşe Çıldık

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Sinan Aksu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na Serkan Kayalar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na Abdullah Eren

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na İsmail Kaşdemir atandı.

"ERDOĞAN'DAN ETKİLENİYORUM" DEMİŞTİ

Tamer Karadağlı daha önce yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkilendiğini belirterek "İnsanları etkileyici bir hitap gücü var. Doğru hitap ediyor. İnsanların anlayabileceği bir dile sahip. Ben de etkileniyorum. Herkes kendi işini yapmalı. Yiğidi öldür hakkını yeme. Ülkemizde bir şeyler yapılmadı mı? 2002'den itibaren asla AK Parti'ye oy vermeyecek, diyeceğin yüzlerce insan tanıyorum, oy verdi. Bir şeylere inanıp veriyor. Bunu eleştirme hakkınız yok. Herkes istediği insana oy verir. Bunu eleştiremezsiniz. Bu benim vatandaşlık hakkım. Sen beni şu partiye oy verdim, diye eleştiremezsin, bu benim içimde hissettiğim bir şeydir" demişti.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır. İlkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlköğrenimine Amerika'da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü ve TED Ankara Koleji'ne yazıldı.

LİSE YILLARINDA ÜLKEYE KESİN DÖNÜŞ YAPTI

Kendi deyimiyle, Türkiye'ye geldigi ilk yıllar biraz zor geçti ve dayanamayıp Amerika'ya döndü. Karadağlı lise son sınıfta Türkiye'ye kesin dönüş yaptı ve Çankaya Lisesi'nden mezun oldu. Sinema sevdası o yıllarda başladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

FERHUNDE HANIMLAR DİZİSİNDE BOY GÖSTERDİ

İlk kez bir filmde 1993 senesinde oynadı. TRT'de yıllarca oynayan 'Ferhunde Hanımlar' dizisinde Dr. Selçuk rolü ile ünlendi. Üniversite yıllarında başladığı dublaj işini de başarı ile devam ettirdi. Robert De Niro, Marlon Brando'nun gençliği, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.

'HALUK' KARAKTERİ İLE ZİRVE YAPTI

1200 bölüm süren 'Ferhunde Hanımlar' dizisindeki Dr. Selçuk rolünden sonraki en önemli işi bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' isimli TV dizisindeki Haluk rolüydü. İyi seviyede İngilizce bilen Tamer Karadağlı, 8 farklı İngilizce lehçesini konuşabilmektedir. Tamer Karadağlı, 2002 senesinde evlendiği Arzu Balkan ile2007 senesinde boşandı. 2 Temmuz 2006'da kızları Zeyno dünyaya geldi.