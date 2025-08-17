Talas'ta Kültürel ve Doğal Alanlar Daha Uzun Süre Ziyarete Açık

Talas ilçesindeki kültürel, sosyal ve doğal alanlar ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da başlatılan yeni uygulama ile müzelerden mesire alanlarına, sosyal tesislerden kültürel mekanlara kadar birçok nokta, daha uzun süre vatandaşların hizmetine sunuldu.

Talas Belediyesi, vatandaşların ilgi gösterdiği " Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ile "Su Medeniyetleri Galerisi"nde ziyaret saati değişikliği yaparak, iki müzeyi haftanın altı günü 13.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık tutuyor.

Yaman Dede Konağı'nda yer alan "Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" ise 10.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlar tarafından gezilebiliyor.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Ali Dağı Mesire Alanı'nda da yeni düzenleme ile 07.00-23.00 saatleri arasında açık olurken, burada vatandaşlar doğayla iç içe daha uzun süre vakit geçirme imkanı buluyor.

Mevlana Meydan Parkı Gün Evi de yaz günlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlarken, tarihi dokusuyla dikkat çeken Ali Saip Paşa Hamamı ise 15.00-23.00 saatleri arasında vatandaşlar tarafından kullanılabiliyor.

Bu alanların pazartesi günleri kapalı olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarihi, kültürü ve doğayı koruyarak vatandaşlara dört mevsim yaşanabilir alanlar sunmaya devam ettiklerini kaydetti.