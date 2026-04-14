Talas'ta "Alev Alatlı Okumaları" etkinliği düzenlendi

Talas Belediyesi, kültür ve eğitim hayatına katkı amacıyla düzenlediği 'Alev Alatlı Okumaları' programında, yazar Alev Alatlı'nın eserleri ve toplumsal meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Programa katılanlar, Alatlı'nın kültürel mirasa katkılarını tartıştı.

Talas Belediyesi, kültür ve eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla "Alev Alatlı Okumaları" programı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Prof. Dr. Bahtiyar Aslan tarafından katılımcılara yazar Alev Alatlı anlatıldı.

Katılımcılar, iki yıl önce hayatını kaybeden Alatlı'nın eserlerindeki derinlik, toplumsal meselelere yaklaşımı ve kültürel mirasa sunduğu katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlerin düşünce dünyasını zenginleştiren buluşmaların önemini belirterek, "Düşünce ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Alev Alatlı'ya ışık tutan bu buluşmada, eserlerinin derinliği, toplumsal meseleleri ele alış biçimi ve kültürel mirasımıza kattığı değerler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yaptık." ifadesini kullandı.

Programa, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
500

