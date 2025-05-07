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Tahtacı Türkmenleri Hıdırellez Geleneğini Edremit'te Sürdürüyor

Tahtacı Türkmenleri Hıdırellez Geleneğini Edremit'te Sürdürüyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Tahtakuşlar Mahallesi'nde Hıdırellez geleneği için bir araya gelen Tahtacı Türkmenleri, kurban keserek ve mezarlığı temizleyerek geçmişlerini andı. Geleneksel kıyafetleriyle etkinlikte yer alan Türkmen kadınları, ziyaretçilere ikramlarda bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta buluşan Tahtacı Türkmenleri, geçmişi asırlar öncesine dayandığı bilinen Hıdırellez geleneğini sürdürdü.

Her yıl mayısın 7'nci günü kurban kesip yemekler yapan Türkmenler, halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin de bulunduğu Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mahallesi mezarlığını temizleyip güllerle donatarak dua etti.

Yöresel elbiselerini giyen Türkmen kadınları, mezarlıktaki ziyaretçilere kuruyemiş, şeker ve lokum ikram etti.

Tahtakuşlar Mahallesi sakinlerinden Hasan Bozkurt, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak Hıdırellez'de her sene 7 Mayıs'ta mezarlığa gelerek hayatını kaybeden yakınlarını andıklarını söyledi.

Hıdırellez'in ilkbahar mevsiminin uyanışı olarak kabul edildiğini anlatan Bozkurt, "Bizler de Hıdırellez'i geçmişe uyanış olarak kabul ediyoruz. Atalarımızla, ölmüşlerle buluşma, Hıdırellez anlayışımız, inancımız buna dayanır." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Kültür Sanat
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