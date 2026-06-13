Haberler

Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nde klasik müzik konseri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde, Alanya Rotary Kulübü tarafından düzenlenen klasik müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlikte antik kentin tanıtımı ve kültürel kimliğin vurgulanması amaçlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde, klasik müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Alanya Rotary Kulübü tarafından tarihi kentte organize edilen etkinlik, katılımcıların antik kent gezisiyle başladı.

Antik stadyumda düzenlenen programın ardından Alanya Rotary Kulübü Başkanı Kemal Gökkuş, yaptığı konuşmada, "Syedra Sizi Çağırıyor" sloganıyla çıktıkları yolculukta amaçlarının kadim kentin hak ettiği ilgiyi görmesine ve Alanya'nın kültürel kimliğinin tanınmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Alanya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, asıl derinliğinin tarihi ve kültürel hafızasında saklı olduğunu vurgulayan Gökkuş, organizasyonun hayata geçirilmesine destek verenlere teşekkür etti.

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertuğ Ergürer de 2019'dan bu yana yürüttükleri kazı ve araştırma çalışmalarıyla kentte önemli mesafe katettiklerini belirtti.

Ergürer, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle son üç yılda antik kentin önemli bir bölümünün açığa çıkarıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kemanda Yana Konovalova, viyolada Anna Parakhnevich, piyanoda Natalia Vzdornova, sopranoda Dariia Arkhypkina ve Natalia Yılmaz'dan oluşan "Caleopa" grubu sahne aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Süper maç! Son dakikada golü geldi

Süper maç! Son dakikada golü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu

Görüntülerdeki bir polis memuru! Silahını çekti, sonrası dehşet
Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Bu s..tiğimin...
Dünya Kupası kampında dehşet: İran milli takımının antrenman yaptığı stadın yanında çürümüş ceset bulundu

Dünya Kupası kampında çürümüş ceset şoku: Antrenman planları değişti
En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi