Haberler

Suşehri'nde "Nefes" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye girişimleriyle hazırlanan 'Nefes' adlı tiyatro oyunu, sanatıyla dikkat çeken Ahmet Yenilmez'in öncülüğünde sahnelendi. Nazlı Çığa'nın yazıp sahneye koyduğu oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Suşehri Kaymakamlığı ve Suşehri Belediyesi girişimleriyle, sanatçı Ahmet Yenilmez'in öncülüğünde hazırlanan, Nazlı Çığa'nın yazıp tek kişilik performansla sahnelediği "Nefes" tiyatro oyunu Suşehri Öğretmenevi Konferans Salonu'nda sahnelendi.

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve tüm davetlilerin izlediği oyun izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Program sonrası Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, oyuncu Nazlı Çığa'yı tebrik etti.

Kaynak: AA / Faruk Kara
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

