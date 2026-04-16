Suşehri'nde "Nefes" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye girişimleriyle hazırlanan 'Nefes' adlı tiyatro oyunu, sanatıyla dikkat çeken Ahmet Yenilmez'in öncülüğünde sahnelendi. Nazlı Çığa'nın yazıp sahneye koyduğu oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Suşehri Kaymakamlığı ve Suşehri Belediyesi girişimleriyle, sanatçı Ahmet Yenilmez'in öncülüğünde hazırlanan, Nazlı Çığa'nın yazıp tek kişilik performansla sahnelediği "Nefes" tiyatro oyunu Suşehri Öğretmenevi Konferans Salonu'nda sahnelendi.
Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve tüm davetlilerin izlediği oyun izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Program sonrası Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, oyuncu Nazlı Çığa'yı tebrik etti.
Kaynak: AA / Faruk Kara