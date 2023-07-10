Şanlıurfa'da vatandaşların ve tur şirketlerinin ilgi odağı olan Suruç Kümbet Evleri son zamanlarda genç çiftlerin de nikah törenlerine şahitlik ediyor. Suruç Kaymakamlığı tarafından ilçenin kültürel mirası olan kerpiç evleri korumak ve yaşatmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda ilçe girişinde yeniden inşası yapıldı.

Kümbet evlerinde dünya evine girdiler

Suruç Kümbet Evleri ilgi odağı oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da vatandaşların ve tur şirketlerinin ilgi odağı olan Suruç Kümbet Evleri son zamanlarda genç çiftlerin de nikah törenlerine şahitlik ediyor.

"Suruç Kümbet Evleri" Suruç Kaymakamlığı tarafından ilçenin kültürel mirası olan kerpiç evleri korumak ve yaşatmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda ilçe girişinde yeniden inşası yapıldı. Güneşte kurutulmuş kerpiçlerden yapılan, mimari yapısı ve malzemeleri ile yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahip Harran ilçesindeki evlerle benzerlik gösteren yapılar, tabandan tavana doğru gittikçe daralıyor. Yüksekliği içeriden 5 metreye varan ve 30-40 kerpiç dizisiyle örülerek inşa edilen bu evler, içten ve dıştan keçi tüyü, tuz ve balçıkla sıvandığı için yüzlerce yıl ayakta kalabiliyor. Odaları kare planlı, konik bir çatıya sahip evler, kendisine has özellikleriyle Harran gibi konik kubbeli evlerden ayrılıyor. İlçeye bağlı Boztepe Mahallesinde harabe şeklindeki kalıntılarıyla zamana direnen yapıların da ilçede yapılan yeni yapılar gibi bölge halkı tarafından turizme kazandırılması bekleniyor.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, ilçenin tarihi dokusunu korumak ve kültürel mirasa sahip çıkmak adına kaymakamlık olarak Suruç Kümbet Evleri'ni vatandaşların ziyaretine açtıklarını bildirdi.

"İlçenin tarihi dokusu yaşatılıyor"

Suruç Kaymakamlığına bağlı Suruç Kümbet Evleri sorumlusu Aleyna Yalçın, "Aslında kümbet evler deyince aklına ilk Harran gelir değil mi? Aslında bu tam olarak da öyle değil, Suruç ilçemizde eskiye dayanan birçok yapılarımız mevcuttur. GAP projesiyle ilçeye su bırakılmadan önce insanlarımız köylerden kente göç ediyorlardı. Dolayısıyla doğal yapılar olan kümbet evler deforme oluyor ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Suruç Kaymakamlığı olarak ilçenin tarihini ve dokusunu yaşatmak amacıyla kümbet evlerimiz, toprağın keçi tüyü ile karıştırılıp tuzlanıp, kerpiçlenip hazırlanan özel sıva ile ustalarımız tarafından yapıldı. Şanlıurfa'ya gelen birçok turistin dikkatini çekip ziyaret ediliyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimize, kümbet evlerimizi tanıtıp, Suruç'a has olan hediyelerimizle onları mutlu bir şekilde uğurluyoruz" dedi.

Kümbet evleri ziyaret eden vatandaşlar, tarihi dokunun yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.