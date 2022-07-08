Suriye sınırında piyanolu konser Suriye sınırında piyanolu konser ŞANLIURFA - Suriye'nin Ayn El Arap kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde piyanolu konser düzenlendi. Suriye sınırında piyanolu konser ŞANLIURFA - Suriye'nin Ayn El Arap kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde piyanolu konser düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir ilk yaşandı. İlçe belediyesi, Suriye'nin Ayn El Arap kentinin hemen karşısındaki parkta piyanolu konser düzenledi. Sınırın sıfır noktasındaki Süleyman Şah Parkı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar araçlarla ücretsiz olarak taşındı. Alana giden vatandaşlar konserde halay çekerken, sesine güvenen gençler de sahneye çıkıp seslendirdikleri parçalarla konsere renk kattı. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Kültür Sanat Hisarcık Suriye Kültür Sanat Haberler

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