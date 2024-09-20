Sultangazi'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları

SULTANGAZİ Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi iş birliğinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında bir program düzenlendi. Şehit yakınları ve gaziler düzenlenen programla bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için bol bol dua edildi.

Sultangazi Kaymakamlığı ile Sultangazi Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit ve gazileri anma programı düzenledi. Kaymakamlığın önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakma töreninin ardından gaziler ve öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından Sultangazi Etkinlik Salonu'nda Gaziler için bir tören düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda ise yemekli program düzenlendi. Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

KAŞIKÇI: ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ

Programda konuşan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, "Soframızı şenlendiren kıymetli misafirlerimiz, iyi ki geldiniz. Yüzyıllardır bu topraklara gözünü kırpmadan sahip çıkan şehitlerimize ve siz değerli gazilerimize minnettarız" dedi.

DURSUN: KAHRAMANLARIMIZA MİNNETTARIZ

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu topraklarda huzur ve güvenle yaşamamızı sağlayan kahramanlarımıza minnettarız. Bugün özgürce bu topraklarda yaşayabiliyorsak onların canlarını vatanları için feda etmesi sayesindedir. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Biz bir olduğumuz sürece kimsenin bizi bölmeye gücü yetmez" diye konuştu.

Program sonunda Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.