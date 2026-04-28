Haberler

"Su Verimliliği Seferberliği" yarışması şiir dalı Türkiye birincisi Hisarcık'tan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından geleceğin "Su Gönüllüleri"ni yetiştirmek amacıyla düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması"nda Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden büyük bir başarı geldi.

Yarışmanın şiir kategorisinde, Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Miray Büşra Gümüşay Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelinde resmi ve özel okullardaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak; resim, şiir, afiş, kompozisyon ve müzik dallarında düzenlenen yarışma, yoğun katılıma sahne oldu. Şiir kategorisinde zirveye çıkan Miray Büşra Gümüşay, elde ettiği dereceyle ilçesine gurur yaşattı.

Ankara'da, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine katılan başarılı öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerde suyun sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı ve bu bilinci sanat yoluyla ifade etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kim askerlerine esir düşmeyi yasakladı: Risk oluştuğunda intihar edin

Kim'den askerlerine intihar emri