"Su Verimliliği Seferberliği" yarışması şiir dalı Türkiye birincisi Hisarcık'tan
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından geleceğin "Su Gönüllüleri"ni yetiştirmek amacıyla düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması"nda Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden büyük bir başarı geldi.
Yarışmanın şiir kategorisinde, Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Miray Büşra Gümüşay Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelinde resmi ve özel okullardaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak; resim, şiir, afiş, kompozisyon ve müzik dallarında düzenlenen yarışma, yoğun katılıma sahne oldu. Şiir kategorisinde zirveye çıkan Miray Büşra Gümüşay, elde ettiği dereceyle ilçesine gurur yaşattı.
Ankara'da, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine katılan başarılı öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi.
Su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerde suyun sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı ve bu bilinci sanat yoluyla ifade etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. - KÜTAHYA