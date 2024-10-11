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Stratonikeia'da 3.500 Yıllık Gelenek Yeniden Canlandırıldı

Stratonikeia'da 3.500 Yıllık Gelenek Yeniden Canlandırıldı
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, üniversite öğrencileri tarafından temsili anahtar taşıma töreni gerçekleştirildi. Tören, antik dönemdeki Hekatesia geleneğinin sembolik bir yeniden canlandırması oldu.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 3 bin 500 yıl önce kurulan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia'da, üniversite öğrencileri tarafından temsili anahtar taşıma töreni gerçekleştirildi.

Antik dönemde, dini merkez Lagina'dan siyasi merkez Stratonikeia'ya bağlılıklarını bildirmek amacıyla gerçekleştirilen Hekatesia anahtar taşıma töreni geleneği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras Topluluğu öğrencileri tarafından sembolik olarak yeniden canlandırıldı. Muğla Büyük Şehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yatağan Kaymakamlığı, Yatağan Belediye Başkanlığı ve Stratonikeia-Lagina Kazı Başkanlığı katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, Stratonikeia Antik Kenti'nin kuzey kapısından başladı. Öğrenciler, Bouleuterion (Meclis Binası)'nda protokol üyeleri tarafından karşılandı. Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'a anahtarı teslim eden öğrenci, Lagina dini merkezin Stratonikeia siyasi merkeze bağlılığını bildirdi.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "3 bin 500 yıllık tarihi döneme ait her eser burada korunuyor, sergiliyor ve gelecek nesillere miras bırakıyoruz. Kazı çalışmalarımızı yıl boyunca yapıyoruz. Antik döneme ait çalışmalarımızı kayıt altına alıp, sizlerle paylaşıyoruz. 2 bin 300 yıl önce törenler düzenleniyordu. Yaptığımız tören ise bunların en önemlilerinden birisiydi" dedi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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