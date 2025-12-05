Haberler

Stratonikeia antik kentinde zeytin hasadı festivali yapıldı

Stratonikeia antik kentinde zeytin hasadı festivali yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde düzenlenen zeytin hasadı festivali, temsili zeytin hasadı, zeytin fidanı dağıtımı ve zeytinyağı tadımı etkinlikleriyle gerçekleştirildi. Yetkililer, festivalin antik kentin turizm ve kültür bilinirliğine katkısını vurguladı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde zeytin hasadı festivali gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer merkezleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı devam ediyor.

Kentte ilk kez gerçekleştirilen festival kapsamında temsili zeytin hasadı, zeytin fidanı dağıtımı ve zeytinyağı tadımı yapıldı.

Festivalin açılışında konuşan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, antik kentte yürütülen kazılarla her yıl binlerce eserin gün yüzüne çıktığını, düzenlenen festivallerle bilinirliğin daha çok arttığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk ise Stratonikeia ve Lagina antik kentinde ortaya çıkan kültür hazinelerinin turizme önemli katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise Stratonikeia'nın bir antik kent olmanın ötesinde kentin belleğini oluşturan büyük bir miras olduğunu ifade etti.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia ile Lagina Kutsal Alanı'nda, antik dönemlerden bugüne farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bu yıl birincisi düzenlenen festivali daha da büyüterek geleneksel hale getirmek için çaba harcayacaklarını aktaran Söğüt, "Bölgede en az 5 bin yıldır zeytinin üretildiği, mutfakta yer aldığı ve gastronomide kullanıldığı biliniyor. Onun için de antik kentin içerisinde ve çevresinde bulunan bu zeytinle ilgili farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler zeytin silkme, toplama ve ayıklama süreçlerine katıldı. Bölgede kurulan stantlar da yöresel ürünlerden tatma imkanı bulan ziyaretçiler, fotoğraf sergisini de gezdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.