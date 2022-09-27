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Son dakika haberi: Kars'ta yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama

Kültür Sanat Haberleri

Son dakika haberi: Kars'ta yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ta yangın ihbarında bulunan mahalleli, itfaiye görevlilerinin "İtfaiye Haftası"nı pasta keserek kutladı.

Kars'ta yangın ihbarında bulunan mahalleli, itfaiye görevlilerinin "İtfaiye Haftası"nı pasta keserek kutladı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bazı vatandaşlar, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak için 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarı yaptı.

Olaydan habersiz bölgeye gelen itfaiye ekipleri alkışlarla karşılandı.

Önce şaşıran itfaiyeciler durumu anlayınca mahalle sakinlerine teşekkür etti.

İtfaiyeciler daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı çocuklarla kesti.

Sürprizden mutlu olduklarını ifade eden itfaiye erleri, önce çocuklara ikram ettikleri pastayı mahalleliyle yedi.

Kaynak: AA / İsmail Kaplan - Kültür Sanat

112 Acil Çağrı İtfaiye Kars Kültür Sanat Haberler Son Dakika

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