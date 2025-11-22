Haberler

Somuncu Baba Külliyesi'nde Sonbahar Renkleri Görsel Şölen Sunuyor

Somuncu Baba Külliyesi'nde Sonbahar Renkleri Görsel Şölen Sunuyor
Malatya'nın Darende ilçesinde yer alan Somuncu Baba Külliyesi, sonbahar mevsiminde sunduğu muhteşem renkleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunarak huzur dolu bir ibadet ortamı sağlıyor. Ayrıca, Tohma Kanyonu ve tarihi yapılarıyla fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliye, sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Ziyaretçilerine huzur dolu bir ortamda ibadet etme imkanı sunan külliye, çevresini saran Tohma Kanyonu ve tarihi yapılarıyla da fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Dört mevsim binlerce misafiri ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi, doğanın yenilenme sürecine geçmeden önce sunduğu renk şölenine şahit olmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler ayrıca, külliyede ibadet etmenin yanı sıra Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi ve Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi'ni gezme fırsatı buluyor.

Külliye alanındaki yüksek kayalıklara tırmanan sarmaşıklar ve etrafındaki ağaçlar, renk cümbüşüyle ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Kültür Sanat
