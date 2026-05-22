SOLOTÜRK'ten Ordu'da gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Mayıs Yedisi etkinlikleri kapsamında Ordu'da nefes kesen bir gösteri uçuşu düzenledi. Vatandaşlar yaklaşık 25 dakika süren akrobatik hareketleri büyük bir ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetleri Gösteri ekibi SOLOTÜRK, "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu'da gösteri uçuşu düzenledi.

Bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen Mayıs Yedisi etkinlikleri kapsamında Altınordu ilçesi Akyazı Sahil bandında gösteri yapan SOLOTÜRK, ilk olarak akrobatik hareketlerin yanı sıra güzergahı taradı. Vatandaşlar, yaklaşık 25 dakika süren uçuşta yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahil kesimlere gelerek, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Yoğun kalabalığın olduğu sahil bandında vatandaşlar, nefes kesen gösteriyi adeta gözlerini kırpmadan izledi. Gösterilerin tamamlanmasının ardından sahili dolduran binlerce insan, alandan ayrıldı. Vatandaşlar gösteriyi çok beğendiklerini söylediler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
