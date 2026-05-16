SOLOTÜRK'ten Samsun'da çevre tanıma uçuşu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da gösteri yapacak SOLOTÜRK, bayram öncesi çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösterileri izlemek için sahil ve yüksek kesimlere akın etti.

SAMSUN (İHA) – SOLOTÜRK uçakları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, bayrama kısa bir süre kala Samsun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı. SOLOTÜRK'e ait 2 F-16 savaş uçağı, akrobatik hareketlerin yanı sıra güzergahı taradı. Samsunlu vatandaşlar kısa süreli de olsa yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahil ve yüksek kesimlere akın etti. Vatandaşlar, bu unutulmaz anları cep telefonları ile kaydetmeye çalıştı.

Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs'a kadar deneme ve çevre tanıma uçuşlarına devam edecek. Asıl gösteriler ise salı günü saat 16.00'da Canik Doğu Park alanında gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
