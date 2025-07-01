Soli Güneş Festivali Tanıtıldı

Soli Güneş Festivali Tanıtıldı
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Mersin'de düzenlenecek Soli Güneş Festivali'nin tanıtımında, festivalin çevre ve sanat odaklı vizyonu vurgulandı. Etkinlik, 6 Temmuz'da sona erecek çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunacak.

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenecek "Soli Güneş Festivali"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde müzik dinletisi sunuldu.

Programda konuşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, festivalin, çevreye duyarlı ve sanata değer veren bir şehir olma vizyonunun göstergesi olduğunu söyledi.

Tuncer, festivalin içeriği hakkında katılımcılara bilgi vererek, "Bu festival sadece eğlenmek için değil, birlik olmak, değerlerimizi korumak, kentimizi tanıtmak, geleceğe daha umutlu bakmak için var." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ve Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı İsmail Oğuz da katıldı.

Soli Pompeiopolis Antik Kent sahilinde yarın başlayacak Soli Güneş Festivali, 6 Temmuz'da sona erecek.

Festival kapsamında çeşitli etkinlik ve konserler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Kültür Sanat
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