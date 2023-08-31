Söke Kültür ve Sanat Festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı ile sona erdi

Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'nin final gecesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birleşti. Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek ve Kuzey Osetya'dan gelen yaklaşık 250 kişi etkinliklere katıldı. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, festivalin son gününde yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti ve etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Söke Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'nin final gecesi, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu ile birleşti.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikler için Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Kuzey Osetya'dan gelen yaklaşık 250 kişi, Söke'de ağırlandı.

Tüm Sökeliler'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Çok güzelsiniz, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bu hafta Zafer Haftamız, 30 Ağustos ile başlıyor ve 6 Eylül Sökemizin düşman işgalinden kurtuluşu ile biten bir hafta. Aslında 9 Eylül'de düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle biten bir hafta. Bu hafta tabii biz sizlerle kaynaşmak istedik ve yurtdışından folklor ekiplerimiz geldi. Üç gündür burada sizlerle birlikteler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma, kurum müdürlerime, tüm belediye çalışanları ve tüm Söke halkına çok teşekkür ediyorum. Eylül ayının 3-4-5'inde etkinliklerimiz olacak ve 6'sında Can Gox konseriyle final yapacağız burada hep beraber. Tüm organizasyonları buraya topladık. İnşallah burada bu tip kültürel faaliyetlerde buluşacağız. Sizler gelin destek verin biz yapmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız sizleri çok seviyorum. Saygılar sevgiler sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.