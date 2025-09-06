Haberler

Söke'de İrem Derici Konseri ile Kurtuluş Coşkusu

Söke'de İrem Derici Konseri ile Kurtuluş Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını İrem Derici'nin konseriyle kutladı. Konserde vatandaşlar sevilen şarkılara eşlik ederken, Derici'ye plaket verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla İrem Derici konser verdi.

Bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen konserde Derici, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

Söke Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Evin, İrem Derici'ye çiçek ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Kültür Sanat
Plan yaparken iki kere düşünün! Hafta sonunu yağmurlar esir alacak

Plan yaparken iki kere düşünün! Hafta sonunu esir alacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 34 şüpheli yakalandı

Milyonlarca liralık operasyon! Hepsi kıskıvrak yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.