Söke'de İrem Derici Konseri ile Kurtuluş Coşkusu
Aydın'ın Söke ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını İrem Derici'nin konseriyle kutladı. Konserde vatandaşlar sevilen şarkılara eşlik ederken, Derici'ye plaket verildi.
Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla İrem Derici konser verdi.
Bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen konserde Derici, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.
Söke Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Evin, İrem Derici'ye çiçek ve plaket takdim etti.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Kültür Sanat