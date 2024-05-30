Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen'le yollarını ayırdı

Yazar Azra Kohen'in, Gazze'de 7 Ekim'den beri devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili Filistinli aileler hakkında skandal yorumlarını sosyal medyadan paylaşmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Kohen'in kitaplarının basıldığı Everest Yayınları, yazarla yollarını ayırdı.

Everest Yayınları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin halkına soykırım uyguladığını belirterek insanlık suçunu meşrulaştıran hiç kimsenin yanlarında yer almayacağını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz."

"YAVRUSUNU YEM EDEN YAŞAMI HAK ETMİYOR"

Kohen, Instagram hesabından saldırılarla ilgili yorum yapan bir kişiye yanıt verirken "Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılarda onlarca vatandaş hayatını kaybetti. Uluslararası Adalet Divanı'nın "Saldırıları durdurun" çağrısına rağmen saldırılarına devam eden İsrail, Refah'ı hedef aldı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından yorum yapan yazar Azra Kohen, Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombanın atılacağı yerlere götürdüğünü söyledi.

"YAVRUSUNU YEM EDEN YAŞAMI HAK ETMİYOR"

Instagram hesabından saldırılarla ilgili yorum yapan bir kişiye cevap veren Azra Kohen, "kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini aştı.

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

AZRA KOHEN'DEN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından yayınladığı videoyla açıklama yapan Azra Kohen, şunları söyledi: "Aylar önce paylaşmam için bana bir video gönderildi. Çocukları istismar eden bir grup var ve onlarla sosyal medya üzerinden büyük bir tartışmaya girdim. Bazı videoların çekildiği için çocukların istismar edildiği, kurban edildiği görüntüler vardı. Bugün sizlerin gördüğü cevapları yazdım. Kapışmanın arasından belirli parçaları alıp yayınlamışlar. Yalan üzerine yalan söyleniyor. İnsan başkasıyla ilgili bu kadar yalan söylerken kendisinden utanır. Ben Müslüman bir ailede doğup büyümüş biriyim. Anne olduğum için bütün dünyadaki çocuklara; dil, din, ırk ayırt etmeden inanılmaz duygular besleyen biriyim. Çok ciddi yürek sancısı çeken biriyim. İsrail'in öldürdüğü çocuklar yetmiyormuş gibi bir de video çekebilmek için çocukların istismar edilmesine yol açanlara verdiğim tepkidir bu. Sayıları oldukça fazla. Bizler paylaşalım diye öldürülen çocuklar var."

"FİLİSTİNLİ ANNELERE TEK BİR KELİME ETMEDİM AMA VİDEO ÇEKMEK İÇİN ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR"

"Ben Filistinli annelere tek bir kelime bile etmedim. Çocukların kurban edilerek video çekilmesine meydan verenlere tepki verdim. İsrail'in öldürdüğü masum insanlar özellikle de çocuklar yüzünden İsrail devletini affedilemez buluyorum. Başka türlüsü mümkün değil. Konuyla ilgili yaptığım yorumları çocuğunu yayınlamıyorlar çünkü bunun için hazırlanmışlar. Videolarda çocukların kurban edilerek görüntü çekilmesi ortaya çıkmasın diye bu yorumları o zaman değil yeni yayınlıyorlar. Çocukların öldürüldüğü gerçek. Bazıları İsrail tarafından bazıları da o videoları çeken kişiler tarafından. Bombaların ve ölümlerin durdurulması için dua ediyorum. Son atılan bombayı ben de kınıyorum. Ortada bir tane video var ve ben o video üzerinden onlarca yorum yaptım. Aralarında cımbızlanmış."