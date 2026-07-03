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Eskişehir'de 10. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali başladı

Eskişehir'de 10. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali başladı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı. Vali Erdinç Yılmaz, Nasreddin Hoca'nın Türk milletinin hikmet, zeka ve hoşgörü simgesi olduğunu vurguladı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı.

Festivalin açılışına katılan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, konuşmasında, Nasreddin Hoca'nın yalnızca halk bilgesi ve fıkra kahramanı değil, Türk milletinin asırlar boyunca oluşturduğu hikmetin, zekanın ve hoşgörünün simgesi olduğunu söyledi.

Daha önce Sivrihisar Kaymakamı olarak görev yaptığını hatırlatan Yılmaz, fahri hemşehrisi olmaktan onur ve gurur duyduğu ilçenin gönlünde her zaman müstesna yere sahip olduğunu belirtti.

Nasreddin Hoca'nın mizahı, insanları incitmeden düşündüren, topluma ayna tutan ve ders veren bir anlayışla kullandığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu eşsiz kültürel mirasın çocuklara ve gençlere aktarılmasının büyük önem taşıyor. Dijital çağda kültürel değerlerin yaşatılmasının ortak sorumluluğumuzdur. Bu tür festivaller, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sunuyor. Festivalin uluslararası niteliği de Nasrettin Hoca'nın evrensel mesajının sınırları aştığını gösteriyor."

Yurt dışından festivale katılan konuklara "hoş geldiniz" diyen Yılmaz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin de katılımcılara hitap ettiği programa, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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