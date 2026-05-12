Şanlıurfa'da çevre duyarlılığı gösteren öğrencilere bisiklet hediye edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ilkokulda düzenlenen sosyal deney sonucunda, çevre bilincini artıran 4 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Öğrenciler, yerde gördükleri çöpleri toplayarak çevreye olan duyarlılıklarını gösterdiler.

Mehmetçik İlkokulu'nda öğrencilerde çevre ve temizlik bilinci oluşturulması amacıyla okulun farklı noktalarına bilinçli olarak çöpler bırakıldı. Okul yönetimince gerçekleştirilen sosyal deney sırasında öğrencilerin davranışları takip edilerek kayıt altına alındı.

Deney kapsamında yerde gördükleri çöpleri alarak çöp kutusuna atan 4 öğrenci tespit edildi. Çevreye duyarlı davranışları nedeniyle 4. sınıf öğrencileri Baran Kaçar ve Melissa Yıldızay ile 2. sınıf öğrencileri Alihan Aydın ve Toprak Öztürk'e bisiklet hediye edildi.

Okul Müdürü Davut Alhas, AA muhabirine, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini belirten Alhas, "Çocuklarda çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek için başlattığımız projede bir sosyal deney oluşturduk. Çocuklarımız temizliğe önem vermenin ödüllendirildiğini görmelerinden sonra daha hassas davranmaya başladı. Yere çöp atmama noktasında daha duyarlılar. Bu hem çevremizi temiz tutuyor hem işimizi rahatlatıyor ve bunun için çocuklarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
