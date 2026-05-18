Siverek'te Bayiki Kültür ve Sanat Festivali coşkusu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Bayiki Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişiyi bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde birlik, beraberlik ve kültürel dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Siverek Bayiki Derneği tarafından Siverek'e bağlı Aktepe köyünde düzenlenen festivale yaklaşık 20 farklı ilden aşiret mensupları ve vatandaşlar katıldı. Festival alanında kurulan sahnede konserler verilirken, vatandaşlar halay çekerek doyasıya eğlendi. Katılımcılara gün boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bölgede bir aşiret tarafından organize edilen ilk kültür ve sanat festivallerinden biri olma özelliği taşıyan etkinlikte, uzun yıllardır farklı şehirlerde yaşayan akrabalar bir araya gelerek hasret giderdi. Festival boyunca özellikle genç kuşaklara kültürel değerlerin aktarılması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması gerektiği vurgulandı.

Karahan yaptığı açıklamada, festivalin farklı şehirlerde yaşayan akrabaları bir araya getirdiğini belirterek, "Hıyan aşireti olarak Bayiki kolumuzun organize ettiği bu coşkulu program, ülkenin birçok farklı bölgesindeki akrabalarımızın buluşmasına vesile oldu. Van'dan Bitlis'e, Siirt'ten Diyarbakır'a, Batman'dan Mardin'e, Şanlıurfa'dan Gaziantep'e ve İstanbul'a kadar birçok şehirden insanlar buraya geldi. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve aile büyüklerimizin bir araya geldiği çok güzel bir atmosfer oluştu. Bizim amacımız aile tarihine dair farkındalık oluşturmak ve genç nesillerin kendi kültürlerini tanımasını sağlamaktır. Festivalimizin ilerleyen yıllarda farklı illerde de düzenlenmesini hedefliyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Mahmut Ogül ise festivalin temel amacının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu ifade ederek, "Bayiki aşiretinin ikinci festivalini gerçekleştiriyoruz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun farklı şehirlerine dağılmış akrabalarımızı yeniden bir araya getirmek istedik. Aynı zamanda gençlerimize tarihlerini, köklerini ve geldikleri kültürü hatırlatmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin 20 farklı ilinden katılım sağlayan tüm akrabalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bayiki Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım da derneğin 2024 yılında Siverek'te aile büyüklerinin istişareleri sonucunda kurulduğunu belirterek, "Derneğimizin kurulmasının ardından Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Bayiki aşireti mensuplarıyla iletişime geçtik. Tanışma toplantıları düzenledik ve en büyük hedeflerimizden biri kültürel bir festival organize etmekti. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz festivale katılım geçen yıla göre çok daha fazla oldu. Önümüzdeki yıllarda bu festivali daha geniş katılımlarla geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen festival, çekilen hatıra fotoğrafları, müzik etkinlikleri ve halayların ardından sona erdi.

Festivale, AK Parti MYK ve MDK Üyesi, aynı zamanda Hıyan Evi Aşiret Dernekleri Federasyonu Başkanı Mir Sedrettin Karahan da katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı